Бобров, Воронежская область, , 11:44 — REGNUM Проверку начали следователи в связи с пожаром в рейсовом автобусе в Бобровском районе Воронежской области 3 апреля, сообщили 4 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сгоревший автобус Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают пассажиров, водителя, руководство компании-перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 апреля в Бобровском районе при движении загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Верхний Мамон — Воронеж». Пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет. По уточнённым данным, возгорание произошло в моторном отсеке.

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