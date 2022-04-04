Бобров, Воронежская область, 4 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Проверку начали следователи в связи с пожаром в рейсовом автобусе в Бобровском районе Воронежской области 3 апреля, сообщили 4 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Сгоревший автобус

Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают пассажиров, водителя, руководство компании-перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 апреля в Бобровском районе при движении загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Верхний Мамон — Воронеж». Пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет. По уточнённым данным, возгорание произошло в моторном отсеке.