Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Доля безналичных платежей в малом и среднем бизнесе (МСП) Санкт-Петербурга за год выросла с 62% до 64%, сообщили 4 апреля в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор».

Оплата платежной картой Sapling.com

Высокая доля безналичных оплат сохраняется в сфере услуг и розничной торговле. Выше 70% доля безналичного оборота в салонах красоты, фитнес-центрах, в кофейнях и цветочных магазинах.

За год заметно приросла доля безнала в столовых — 62 до 69%, зоомагазинах — с 62 до 67%, в автосервисах — с 62 до 65%, в киосках с уличной едой — с 60 до 64%, в магазинах автотоваров — с 58 до 63%, в пивных магазинах — с 57 до 61%, в продуктовых лавках — с 54 до 61%, магазинах «у дома» — с 54 до 60%, в табачной рознице — с 46 до 55%, в магазинах стройматериалов — с 42 до 47%, в пекарнях — с 38 до 44%, в алкомаркетах — с 32 до 37%.

«Доля безналичного оборота в малом бизнесе Москвы выросла за год с 62 до 64%, в Санкт-Петербурге — с 62 до 64%», — говорится в сообщении.

Отметим, что лидером по уровню оплат по карте остается Ямало-Ненецкий АО. За год доля безнала в регионе выросла с 75 до 78%. Оплата картами доминирует в МСП северных регионов, а также в Сибири и на Дальнем Востоке России.