София, 4 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. По меньшей мере, 15 человек были эвакуированы из горящего здания Центра для лиц с ограниченными возможностями в городе Русе на севере Болгарии. Об этом 4 апреля информирует болгарский информационный портал News.bg.

Pixabay.com Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в подвальном помещении из-за короткого замыкания в системе электропроводки. На тушение пожара прибыли пять бригад огнеборцев, огонь был потушен в течение часа.

Жертв и пострадавших нет. Часть указанного здания выгорела полностью.

Ведется следствие.