Тюмень, , 11:42 — REGNUM В Тюмени похитившего женщину иностранца отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Насилие

Установлено, что утром 7 июня 2019 года 33-летний гражданин Армении Давит А., узнав, что его бывшая сожительница выходит замуж за другого, пытался её вернуть. Сперва он колотил в двери её квартиры. Женщина вызвала полицию. В итоге, её бывший сожитель устроил во дворе дома скандал, затолкал женщину в свой автомобиль Volkswagen Polo, ударил участкового, который пытался воспрепятствовать беззаконию.

Давит вывез свою жертву на базу отдыха «Пруд Лесной», где избил, заставляя отказаться от замужества и вернуться к нему. Ближе к вечеру он привез женщину домой и пригрозил, что если она обратится в полицию, он покажет её интимные фото жениху. Потерпевшая согласилась выкупить у Давита компромат.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор ревнивцу по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По совокупности совершённых преступлений суд назначил ему пять лет три месяца колонии строгого режима.