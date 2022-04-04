Томск, , 11:41 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 64 пациента. Всего коронавирус к настоящему времени в регионе победили 124 416 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 126 825. За сутки диагноз подтвердился у 205 человек. 14 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса в Томской области, по состоянию на 4 апреля, стали 797 человек. За последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая.