Скопье, , 11:43 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2067 образцов выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 — повторные. Также в стране зарегистрировали 23 случая выздоровления. Об этом 3 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Здание Собрания Северной Македонии (сс) Двачет

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 306 670 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9228, 295 457 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1985 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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