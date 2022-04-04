Вашингтон, 4 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Американский актёр Дензел Вашингтон поддержал Уилла Смита, ставшего участником неприятного инцидента на «‎Оскаре». Соответствующую информацию 4 апреля опубликовал портал Film. ru.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

«Кто мы, чтобы судить? Мы не знаем всех подробностей ситуации, но я знаю, что единственным решением является молитва», — заявил актёр. Также Вашингтон отметил, что в ночь проведения «‎Оскара»‎ Смитом «завладел дьявол».

Напомним, что 28 марта 2022 года Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «‎Оскара»‎. Поводом для разбирательств стала шутка комика, адресованная супруге актёра.