Дензел Вашингтон выразил поддержку Уиллу Смиту
Вашингтон, 4 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Американский актёр Дензел Вашингтон поддержал Уилла Смита, ставшего участником неприятного инцидента на «Оскаре». Соответствующую информацию 4 апреля опубликовал портал Film. ru.
Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США
Уилл Смит
«Кто мы, чтобы судить? Мы не знаем всех подробностей ситуации, но я знаю, что единственным решением является молитва», — заявил актёр. Также Вашингтон отметил, что в ночь проведения «Оскара» Смитом «завладел дьявол».
Напомним, что 28 марта 2022 года Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «Оскара». Поводом для разбирательств стала шутка комика, адресованная супруге актёра.