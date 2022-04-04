Уфа, , 11:39 — REGNUM 191 школьное здание намерены отремонтировать в Башкирии в 2022—2023 годах в рамках реализации федеральной программы модернизации школьной системы образования в регионе. Об этом 4 апреля сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона.

Школа закрыта на ремонт Cap.ru

Он сообщил, что всего в республике в рамках этой программы намерены отремонтировать всего 365 школ. По числу утвержденных объектов Башкирия занимает второе место в России.

По словам Хажина, на эти цели из средств федерального бюджета в 2022 году направлено 2,94 млрд рублей, в 2023 году планируется выделить 1,143 млрд рублей.

Чиновник отметил, что на 2023 год в программу дополнительно было включено 86 школ. На дополнительные работы в 2023 году планируется привлечь из федерального и регионального бюджетов 4, 562 млрд рублей.

В общей сложности в 2022—2023 годы в Башкирии намерены отремонтировать 191 школьное здание на общую сумму 9, 422 млрд рублей. Ремонт школ намерены начать до 15 апреля. К 1 сентября 2022 года намерены отремонтировать 63 школы.