4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша о том, что по факту событий в украинском городе Буча необходимо провести независимое расследование.

Оксана Переможенко, , 13:04 — REGNUM По факту событий в украинском городе Буча необходимо провести независимое расследование. К этому призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Его слова приводит пресс-служба международной организации.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

«Я глубоко потрясён картинами мирных граждан, убитых в Буче на Украине. Необходимо независимое расследование, которое приведёт к установлению ответственности», — сказал он.

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Заявление Гутерреша обсудили на YouTube-канале «Страна. ua». Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что в ООН не расследовали события в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также то, что творили в Донбассе более семи лет украинские вооруженные силы. Также участники обсуждения усомнились в том, что ООН может обеспечить действительно независимое расследование.

«Главное в расследовании — не выйти на самих себя», — написал Антон Н.

«Про необходимость независимого расследования убийств в Одессе он ничего не говорил? Или американский хозяин тявкать не разрешил?» — задался вопросом Oleg P.

«Где бы найти этих «независимых» и того, кто будет «призывать к ответу». ООН лишь площадка для встреч, и всякие заявления его чиновников могут касаться лишь порядка таких встреч, но повлиять ни на что серьёзно не может. Тем более что физически штаб-квартира организации не находится на какой-то нейтральной территории, и сами чиновники очень избирательны в том, что замечают», — отметил Дим.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

«Пускай проводит, я только за. Независимое и открытое расследование укажет на ложь и преступления [украинских] теробороновцев. То, что тела начали находить спустя 3−4 суток после ухода ВС РФ из города, — факт… Хотя, думаю, Киев сам будет ставить палки в колёса этому расследованию…» — добавил Игорь П.

«Пока ООН ничего конкретного по расследованиям по Украине не выдаёт, видимо, правда не соответствует политике «мирового» сообщества», — пишет Роман И.

«После убийства 21 мирного жителя в Донецке он шокирован не был. Про убийства военнопленных вообще молчу», — отметил Jurii V.

«Они уже «расследовали» Одесскую Хатынь», — с сарказмом напомнил один из комментирующих.

«Расследовали химическую атаку в Сирии? А [Колин] Пауэлл пробиркой тряс в ООН и разбомбили Ирак?» — написала Milana I.

«Что-то они про убийства в Донбассе мирных граждан молчали. Про ужасы людоедские в Одессе молчали. Целых восемь лет…» — отреагировала Елена С.

«Ну так проведите расследование!!! В чем дело-то? Или будет такое расследование, как и по Одессе? Или по убийству Бузины. Список можно продолжить…» — пишет Ирина.

«Независимые» расследователи будут из Европы или прямиком из США?» — с сарказмом поинтересовался no name.

«Виновным они оружие поставляют, а не к ответственности привлекают», — комментирует Александр М.

«Главное, чтобы независимое расследование было действительно независимым. Но, к сожалению, на это надеяться не приходится», — отметил один из участников обсуждения.

«Знаем мы этих расследователей. Санкции вводят ещё до начала суда», — пишет «Громобой 73».

«Сразу после расследования массовых убийств в Ираке, Ливии, Сирии…» — добавил Alexxx H.

Бомбардировка. Сирия

«Вся Европа против России, и я думаю, независимых экспертов не будет», — считает «Фиксик».

"А про расстрел мирных жителей нацистами в Мариуполе ООН не интересуется?» — поинтересовался Вячеслав.

«Кто ж ему расследовать позволит?..» — спросил Юрий К.

«Интересно, а убитые в Донецке целенаправленной стрельбой по жилым кварталам их не шокировали?..» — спросил Alexey Y.

«Конечно, нужно. И наказать — тоже. Но всё же какие они лицемеры: и на Украине, и по всему миру столько преступлений — и ничего, мимо глаз и ушей проходит…» — добавил один из участников обсуждения.

«А Белград когда бомбили? Донбасс, Одесса? Все и так знают, кто мастер по геноцидам, а потом на других сваливать», — пишет Tajana W.

«Какое расследование? У них всегда Россия будет виновата. Это уже априори», — отреагировала Валентина Л.

«Лицемерие Запада поражает…» — подытожил Вячеслав Л.

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