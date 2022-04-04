4 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 13:28 — REGNUM Около 10 тысяч единиц специальной техники вывели на дорогу дорожные службы Москвы и области для уборки снега.

Уборка последствий снегопада в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег тает Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег и лужи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег на автомобилях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка последствий снегопада в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Средиземноморский циклон «Катерина» господствовал в Московском регионе в конце прошлой недели. Он принес аномальное количество осадков. Теплый атмосферный фронт обрушился на Московский регион в виде мокрого снега и дождя. Снежный покров вырос местами до 13 сантиметров.

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Уборка снега в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уборка снега в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снеговик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег и лужи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снежная крепость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, с 4 апреля дневная температура поднимется выше нуля, ночью мороз не отступит. На этой неделе прогнозируется мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам не рекомендуют ставить машины под высокими деревьями. Из-за разницы ночной и дневной температуры на дорогах возможна гололедица.