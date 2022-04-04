Наталья Стрельцова,
4 апреля 2022, 13:28 — REGNUM Около 10 тысяч единиц специальной техники вывели на дорогу дорожные службы Москвы и области для уборки снега.
Уборка последствий снегопада в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег тает
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег и лужи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег на автомобилях
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка последствий снегопада в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Средиземноморский циклон «Катерина» господствовал в Московском регионе в конце прошлой недели. Он принес аномальное количество осадков. Теплый атмосферный фронт обрушился на Московский регион в виде мокрого снега и дождя. Снежный покров вырос местами до 13 сантиметров.
Снег в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Уборка снега в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снеговик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег и лужи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снежная крепость
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
По прогнозам синоптиков, с 4 апреля дневная температура поднимется выше нуля, ночью мороз не отступит. На этой неделе прогнозируется мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам не рекомендуют ставить машины под высокими деревьями. Из-за разницы ночной и дневной температуры на дорогах возможна гололедица.