Казань, , 11:35 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 266 тестов на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 78 заболевших, сообщает 4 апреля общероссийский оперативный штаб.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Всего в республике зарегистрировано 138 315 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 130 197 пациентов, скончались 1885 человек. За сутки больничный закрыли 63 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в начале апреля снижение заболеваемости COVID-19 практически прекратилось. В связи с этим в республике продолжают действовать ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим.

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