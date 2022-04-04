Сунжа, Ингушетия, , 11:34 — REGNUM В Ингушетии избран новый атаман Сунженского казачьего округа. В ходе собрания большого казачьего круга на эту должность избран Игорь Алешин.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Избран новый атаман ингушских казаков, им стал Игорь Алешин. Подготовлены также документы для внесения в государственный реестр казачьих обществ России», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года на встрече главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым был обсужден вопрос о поддержке казачьих обществ в Ингушетии. В республике уже созданы Сунженское, Карабулакское, Нестеровское и Малгобекское казачьи общества. В 2016 году казаки Ингушетии были приняты в состав Терского казачьего войска.

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