Бухарест, , 11:33 — REGNUM По меньшей мере, три человека получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на крупнейшем в Румынии автомобильном шоссе Бухарест — Плоешти. Об этом 4 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, авария произошла в районе Отопени в 15 км к северу от румынской столицы. Сообщается, что из-за плохой видимости столкнулись сразу семь автомашин.

Движение на указанном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется по так называемым «альтернативным дорогам».

Проводится расследование обстоятельств инцидента.