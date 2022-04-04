Новосибирск, 4 апреля 2022, 11:34 — REGNUM Новосибирская комиссия по вопросам помилования не дала положительного заключения ни по одному из рассмотренных сегодня, 4 апреля, ходатайств. Об этом сообщил руководитель комиссии, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Панфёров.
По его словам, на заседании было рассмотрено восемь ходатайств — все от осуждённых за особо тяжкие преступления – убийства и незаконный сбыт наркотических средств. Двое из них – женщины.
Комиссия не нашла оснований для их помилования, подчеркнул Панфёров.