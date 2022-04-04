Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:100.

Баскетбол Kapelle.nieuws.nl

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Маркус Моррис, на счету которого 22 очка. В составе «Пеликанс» защитник Си Джей Макколлум набрал 19 очков.

«Клипперс» одержали 39-ю победу в 79 матчах и занимают 18-е место в турнирной таблице НБА. «Пеликанс» потерпели 34-е поражение в 78 играх и идут на 21-м месте.

Читайте также: «Голден Стэйт» победил «Сакраменто» в матче НБА