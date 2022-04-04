Брасовский район, , 11:33 — REGNUM Трёх работников фермы, в том числе руководителя, похитивших племенных телят на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, осудили в Брасовском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Телята

В середине 2019 года руководитель, животновод и ветеринар фермы «Брянская мясная компания» сформировали неучтённое стадо телят породы «Абердин ангус». Сообщники откормили животных, а в июле 2020 года — похитили. Ущерб фермы оценили более чем в 1,3 млн рублей, кроме того установлено, что ветеринар самовольно распорядился вверенными ветпрепаратами на сумму более 49 тысяч рублей.

Суд приговорил руководителя фермы к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ветеринару назначено такое же наказание, но с отсрочкой до достижения 14-летнего возраста его детей. Животновода осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.