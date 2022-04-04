Светлый, Оренбургская область, 4 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области 4 апреля в рамках противопаводковых мероприятий запланированы взрывы на реке Буруктал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте противопожарной безопасности и гражданской защиты.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Паводок

Предполагается, что в течение дня на территории Светлинского района, в поселках Степной и Целинный осуществят 90 подрывов на водоеме.

Напомним, в регионе начался паводок с установлением стабильной положительной температуры воздуха. На реках повышается уровень воды — на 1-128 см за сутки. Максимальный подъем отмечается на реке Урал – на 128 см за сутки.