Скопье, , 13:44 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 3 апреля на брифинге с представителями СМИ заявил, что в государственных институтах страны были заняты люди, которые целенаправленно пытались вызвать у болгарских собеседников скептицизм относительно возможности решения противостояния между Скопье и Софией. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Буяр Османи Vlada.mk

Османи привел и конкретный пример — якобы на прошедшей неделе представитель Северной Македонии заявил о том, что «диалог с Болгарией не нужен, поскольку очень скоро будут назначены досрочные выборы, а конкретное решение не может быть найдено».

Османи также подтвердил заявления премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о том, что пророссийские силы якобы пытались «испортить» отношения между Скопье и Софией, чтобы отвратить вступление Северной Македонии в Евросоюз и повысить влияние России в регионе. По словам Османи, в Софии привели «факты», доказывающие это обвинение.

Глава македонского МИД отметил, что в Болгарии намерены стать лидерами евроинтеграции Западных Балкан.

Ранее из Северной Македонии выслали пятерых российских дипломатов — их обвинили в превышении полномочий и нарушении Венской конвенции.

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