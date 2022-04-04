Березовский район, Красноярский край, , 11:29 — REGNUM В Красноярском крае перед судом предстанет 38-летний житель Красноярска, обвиняемый в убийстве 14-летней давности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, преступление произошло летом 2007 года.

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В тот вечер 66-летний потерпевший пригласил предполагаемого убийцу к себе на дачу в Берёзовском районе. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора из-за, как отмечается, «непристойного поведения потерпевшего».

«В ходе конфликта гость взял в руки неустановленный в ходе следствия предмет, обладающий колюще-режущими свойствами и нанес потерпевшему множественные удары в область жизненно-важных органов – шею, грудную клетку слева, по лицу и верхним конечностям», — отметили в ведомстве.

В результате пожилой мужчина скончался на месте, а обвиняемый скрылся. Однако через несколько дней он вернулся и поджёг дом для сокрытия следов преступления. В связи с этим долгое время виновного найти не удавалось.

Лишь через почти 14 лет, в январе 2021 года подозреваемый был задержан в Красноярске. Мужчина рассказал подробности произошедшего, после чего его показания были проверены на месте. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.

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