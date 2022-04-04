Алушта, Крым, 4 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Сторонник украинских неонацистов задержан в Крыму сотрудниками регионального Управления ФСБ России, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля. У мужчины обнаружено взрывное устройство, оружие, взрывчатые вещества.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Житель г. Алушты Республики Крым, 1982 года рождения, по месту своего проживания хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов», — говорится в сообщении УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Кроме того, в ходе обыска у задержанного изъяты пистолет, тротил, порох, а также средства мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с нацистской символикой. Правоохранители обнаружили переписку задержанного с членами украинских националистических батальонов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222. 1 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».