Донецк, , 11:27 — REGNUM Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли 52 человека убитыми на территории Донецкой Народной Республики, ещё 12 человек добровольно сложили оружие. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил 4 апреля на брифинге.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что бойцы ДНР также уничтожили танк, две боевые машины пехоты и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения. Ещё два БМП, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» оказались в их распоряжении.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста. <…> Двенадцать военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике ВСУ за сутки потеряли 30 человек личного состава.

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