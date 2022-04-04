Петропавловск-Камчатский, 4 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. На Камчатке представители казачества отметили 30-летие со дня возрождения. 4 апреля 1992 года состоялся первый большой круг казаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«30 лет назад в Доме офицеров советской армии прошёл первый большой круг представителей казачьих войск, проживающих в Камчатском крае, где мы приняли программу возрождения и начали ее реализовывать», — рассказал атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска казачий полковник Николай Бянкин.

Из-за проводимой Россией спецоперации в защиту Донбасса казаки Камчатки приняли решение перенести на более поздний срок праздничные мероприятия. 4 апреля в храмах Камчатки состоятся молебны о здравии казаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области состоялась встреча казаков Таганрогского округа Всевеликого войска Донского и представителя казаков Донецкой Народной Республики. Делегаты договорились об укреплении сотрудничества.