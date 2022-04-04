Вашингтон, 4 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:90.

Nba.com «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, на счету которого 25 очков. В составе «Сакраменто» форвард Харрисон Барнс набрал 18 очков.

«Голден Стэйт» одержал 50-ю победу в 79 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпел 50-е поражение в 79 играх и идёт на 24-м месте.

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