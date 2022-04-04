Чебоксары, 4 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В рамках программы инициативного бюджетирования в столице Чувашии обновят шесть социальных учреждений. Об этом было заявлено 4 апреля на планёрке под председательством главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Проект инициативного бюджетирования в Чебоксарах

В мэрии отмечают, что у чебоксарцев растёт интерес к инициативному бюджетированию: в 2021 году софинансирование из внебюджетных источников превысило 19% проектных затрат, показав четырёхкратный рост за последние четыре года.

В 2022 году в Чебоксарах будет реализовано шесть крупных проектов. Общая стоимость составит 18,9 млн рублей, в том числе доля софинансирования со стороны населения и юридических лиц — 7%, или 1,4 млн рублей. В частности, по 5 млн рублей будет потрачено на два проекта — замену фонарей и оконных блоков в школе № 59 и капитальный ремонт в детском саду № 162: соответственно, на проекты из республиканской казны выделяется по 1 млн рублей, по 3,6 млн рублей — из муниципального бюджета, софинансирование составит по 350 — 400 тыс. рублей.

Также будут отремонтированы спортплощадки школы № 55 (цена проекта — 3,9 млн рублей), отмостки здания лицея №3 (620 тыс. рублей), обустроены прилегающая территория к школе искусств № 1 (570 тыс. рублей), обновлено оборудование спортплощадок детского сада № 128 (3,8 млн рублей).

Cap.ru Проект инициативного бюджетирования в Чебоксарах

Для реализации программы инициативного бюджетирования между мэрией Чебоксар и минстроем Чувашии подписано соглашение о субсидировании. Конкурсы по выбору подрядчиков планируется объявить в конце мая.

В администрации Чебоксар отмечают, что реализуемых проектов может стать больше. Мэрия направила письмо в адрес регионального минстроя с просьбой организовать дополнительный конкурсный отбор для участия проектов, не прошедших конкурсный отбор в феврале 2022 года, но заслуживающих повторного рассмотрения.

Cap.ru Глава администрации Денис Спирин

«Идеи жителей нужно поддерживать. Программа инициативного бюджетирования — отличная возможность воплощения в жизнь предложений от чебоксарцев», — отметил глава администрации Чебоксар Денис Спирин.