Кабул, 4 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Представители департамента обслуживания тоннеля Саланг в Афганистане сообщили, что трое мужчин погибли в дорожно-транспортном происшествии на южном участке тоннеля.

zackzen Грузовик

Абдулла Убайд, начальник департамента, уточнил газете «8 Собх», что инцидент произошёл у южного въезда в тоннель Саланг.

По его словам, виновников аварии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу в момент, когда легковой автомобиль пытался обогнать другое транспортное средство.

По его словам, несмотря на предпринятые попытки спасти пассажиров легкового автомобиля из-под грузовика, три человека погибли.