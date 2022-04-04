Саратов, 4 апреля 2022, 12:07 — REGNUM Структура правительства Саратовской области претерпела изменения. По информации пресс-службы губернатора региона, объединены и упразднены отдельные должности.
Согласно изменениям, должности заместителя председателя правительства и министра образования Саратовской области объединены.
«Зампред — министр образования будет курировать министерства образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитет по туризму, комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба.
Упразднены отдельные должности заместителя председателя правительства (Роман Грибов) и министра образования области Саратовской области (Михаил Орлов).
Как отметил губернатор региона Валерий Радаев, ни одна управленческая структура не может быть статичной, сформированной раз и навсегда.
Ранее ИА REGNUM сообщало, с 28 марта должность советника губернатора Саратовской области занимает Анатолий Строков.
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