Саратов, 4 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Структура правительства Саратовской области претерпела изменения. По информации пресс-службы губернатора региона, объединены и упразднены отдельные должности.

Василий Иванов ИА REGNUM Правительство Саратовской области

Согласно изменениям, должности заместителя председателя правительства и министра образования Саратовской области объединены.

«Зампред — министр образования будет курировать министерства образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитет по туризму, комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба.

Упразднены отдельные должности заместителя председателя правительства (Роман Грибов) и министра образования области Саратовской области (Михаил Орлов).

Как отметил губернатор региона Валерий Радаев, ни одна управленческая структура не может быть статичной, сформированной раз и навсегда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 28 марта должность советника губернатора Саратовской области занимает Анатолий Строков.

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