Москва, 4 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы обязал АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» выплатить 1,21 млн рублей неустойки в адрес Минобороны России. Истец запрашивал более 29,5 млн рублей, но суд в оставшейся сумме отказал. Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом России, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В деле, которое рассматривали с декабря 2021 года, речь шла о неустойке по контракту от 2019 года в размере29556352,99 рубля. Судья решил взыскать неустойку в размере 1 210 516,44 рубля, а «в удовлетворении остальной части требований отказать». Мотивировки суда пока не сообщались. Полное решение ещё не доступно для ознакомления.

Напомним, месяц назад это же бюро из Тульской области, входящее в дивизион НПО «Высокоточные комплексы», уже проиграло один из исков министерству. Суд присудил часть запрошенной суммы — 87 млн рублей вместо 298 млн рублей.