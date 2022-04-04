Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:22 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту высадки ребёнка из трамвая в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного следственного управления Александр Шульга.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Сейчас следователи устанавливают участников инцидента и очевидцев. По итогам проверки планируется дать произошедшему объективную правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 3 апреля кондуктор мальчика из трамвая маршрута № 10. Ребёнку не хватило двух рублей для оплаты проезда.

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