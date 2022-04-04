Бухарест, 4 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Землетрясение силой 2,2 баллов по шкале Рихтера произошло в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом 4 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По информации румынского Национального института геофизики (НИГ), подземный толчок был зафиксирован в 03:33 по местному времени на глубине 148 километров. Эпицентр стихийного бедствия находился в сейсмически опасной зоне Румынии — Вранча.

Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет.