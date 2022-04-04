Москва, , 11:21 — REGNUM Прекращение поставок российского газа в страны Европейского союза обернется для них издержками производства и кратным ростом инфляции, что сделает европейские товары полностью неконкурентоспособными на мировых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил старший научный сотрудник лаборатории системного анализа отраслевых рынков центра исследований отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия не сможет полностью отказаться от российского природного газа без значительных негативных эффектов для экономики, — сказал он. – Это связано с тем, что доля природного газа в первичном потреблении всей энергии составляет около 20%, при этом почти половина газа поставляется из РФ (50 млрд куб. м. в 2021 году). Заместить такие объемы поставками из альтернативных источников невозможно, а приостановка поставок из РФ мгновенно приведет к дальнейшему росту цен на СПГ».

Во Франции, как пояснил Гордеев, ситуация несколько проще: доля природного газа составляет около 15% от первичного потребления энергии, на поставки из РФ приходится около 25%.

«При этом во Франции доля электрогенерации на газе составляет всего 7%, а основное производство электроэнергии приходится на атомную (67%) и возобновляемую энергетику (23%). Но и здесь нельзя сказать, что процесс отказа от российского газа пройдет безболезненно», — сказал Гордеев.

Он подчеркнул, что Россия, безусловно, также нуждается в экспорте природного газа в ЕС.

«Однако экономические потери от прекращения поставок с нашей стороны не сопоставимы с негативными последствиями для экономики стран ЕС: издержки производства и инфляция вырастут кратно, что сделает товары, производимые в странах Евросоюза, полностью неконкурентоспособными на мировых рынках», — полагает Гордеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может привести экономику Германию к худшему кризису со времен завершения Второй мировой войны.

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