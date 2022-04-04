Москва, 4 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Прекращение поставок российского газа в страны Европейского союза обернется для них издержками производства и кратным ростом инфляции, что сделает европейские товары полностью неконкурентоспособными на мировых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил старший научный сотрудник лаборатории системного анализа отраслевых рынков центра исследований отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Германия не сможет полностью отказаться от российского природного газа без значительных негативных эффектов для экономики, — сказал он. – Это связано с тем, что доля природного газа в первичном потреблении всей энергии составляет около 20%, при этом почти половина газа поставляется из РФ (50 млрд куб. м. в 2021 году). Заместить такие объемы поставками из альтернативных источников невозможно, а приостановка поставок из РФ мгновенно приведет к дальнейшему росту цен на СПГ».

Во Франции, как пояснил Гордеев, ситуация несколько проще: доля природного газа составляет около 15% от первичного потребления энергии, на поставки из РФ приходится около 25%.

«При этом во Франции доля электрогенерации на газе составляет всего 7%, а основное производство электроэнергии приходится на атомную (67%) и возобновляемую энергетику (23%). Но и здесь нельзя сказать, что процесс отказа от российского газа пройдет безболезненно», — сказал Гордеев.

Он подчеркнул, что Россия, безусловно, также нуждается в экспорте природного газа в ЕС.

«Однако экономические потери от прекращения поставок с нашей стороны не сопоставимы с негативными последствиями для экономики стран ЕС: издержки производства и инфляция вырастут кратно, что сделает товары, производимые в странах Евросоюза, полностью неконкурентоспособными на мировых рынках», — полагает Гордеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может привести экономику Германию к худшему кризису со времен завершения Второй мировой войны.