Колпино, Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге посетитель магазина пять раз выстрелил в покупателя, с которым у него произошла ссора. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина стрелявший в покупателя Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Конфликт между мужчинами произошел вечером 3 апреля у дома 1/13 по Тверской улице городе Колпино. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали 49-летнего безработного мужчину. Как выяснилось, между ним и другим 21-летним покупателем произошла ссора в одном из сетевых магазинов на Тверской улице. В результате он пять раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

«Потерпевший в состоянии средней тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Изъят травматический пистолет «WASP R», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.