* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:18 — REGNUM Рахматулла Набиль, бывший глава национальной безопасности Афганистана, в ответ на новый приказ лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о запрете выращивания наркотиков заявил, что большинство лиц, занимающихся выращиванием и оборотом наркотических средств, принадлежат к руководству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан. Наркотики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Набиль говорит, что запрет на выращивание и торговлю наркотиками удваивает их стоимость.

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Напомним, 3 апреля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали указ, приписываемый лидеру движения Хайбатулле Ахундзаде, в котором говорится, что выращивание, производство и продажа наркотиков запрещаются. Указ предупреждает, что к нарушителям будут «применяться исламские законы».

Указ был издан на фоне того, что наркотики считаются источником финансирования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что, хотя он и ожидает искоренения наркотрафика из Афганистана, маловероятно, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) откажется от своих доходов из-за экономического кризиса.

Наблюдатели говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся обрести международную легитимность, объявив о запрете выращивания наркотиков. Рахматулла Набиль считает, что, запретив наркотики, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят ослабить давление международного сообщества из-за закрытия школ для девочек. Он сказал, что если радикалы говорят правду, то они должны сначала закрыть Бахрамчу (небольшая деревня, которая считается крупнейшим центром производства наркотиков в мире — прим. ИА REGNUM) в провинции Гильменд.

В то же время, Мохаммад Омар Даудзай, бывший посол Афганистана в Исламабаде, приветствовал приказ, приписываемый лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он назвал приказ «достойным шагом».