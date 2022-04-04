Москва, , 11:19 — REGNUM Офицер Росгвардии спас из горящего автомобиля на Украине местных жителей, попавших под обстрел националистов при попытке эвакуации в Киевской области, сообщает 4 апреля пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что националисты обстреляли автомобиль, в котором пытались эвакуироваться мирные жители. В ходе обстрела автомобиль загорелся.

«На помощь им пришел офицер Росгвардии полковник полиции А. Христенко. Рискуя своей жизнью, под огнем боевиков он дал команду подразделению на огонь прикрытия, а сам вытащил пострадавших из горящего транспорта», — говорится в сообщении.

После этого росгвардеец отвел людей в безопасное место и помог им эвакуироваться в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.