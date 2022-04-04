Вашингтон, 4 апреля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Кинокомикс «Морбиус» неудачно стартовал в американском кинопрокате. Соответствующая информация появилась на сайте издания Variety вечером 3 марта.

Скриншот с YouTube Морбиус

Так, в свой дебютный уик-энд фильм при участии Джареда Лето сумел заработать $39,1 млн, что стало достаточно скромным результатом. Примечательно, что изначально различные аналитики прогнозировали картине результат в $40−50 млн, а студия Sony ожидала порядка $33 млн.

Напомним, что премьера «Морбиуса» состоялась в США 1 апреля 2022 года. Режиссёром кинокомикса выступил Даниэль Эспиноса («Шальные деньги»).