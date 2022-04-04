Куала-Лумпур, , 11:17 — REGNUM Король Малайзии Абдулла II и королева Малайзии Тунку Азиза заразились коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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Королевская чета находятся на самоизоляции. В Государственном дворце подтвердили, что король будет находиться на карантине до 7 апреля, а королева — до 8 апреля.

«У короля и королевы только легкие симптомы, и оба они в добром здравии», — подтвердили в Государственном дворце.

Жителей Малайзии призвали проявлять бдительность и дисциплину, даже несмотря на то, что в стране объявили об окончании пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Малайзии умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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