Новосибирск, 4 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Новосибирске за три месяца 2022 года произошло 473 пожара. Из них в многоквартирных домах – 62, в частном секторе – 65. Такие данные привёл департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

34.mchs.gov.ru Пожар

В департаменте уточнили, что с начала года на пожарах погибли 15 человек, 33 – получили травмы.

Отмечается, что наиболее распространённые причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.