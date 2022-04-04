Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Ростовской области двух работниц банка заподозрили в хищении более 20 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Резонансное преступление раскрыто в ходе расследования разбойного нападения на офис кредитно-финансовой организации (ст. 162 УК РФ). Злоумышленник, лицо которого было скрыто под чёрной маской с прорезями для глаз, угрожая оружием, похитил из кассы крупную сумму и скрылся.

«В ходе предварительного расследования и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению противоправного деяния могут быть причастны две работницы кредитной организации. Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 млн рублей», — уточнила Ирина Волк.

Чтобы скрыть хищение средств злоумышленницы предложили своему знакомому за вознаграждение инсценировать разбой. Четверо подозреваемых, в том числе обе работницы банка, арестованы.

Предварительное расследование продолжается.