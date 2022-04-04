Оклахома-сити, США, , 11:14 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:96.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Оклахомы» Оливье Сарр, на счету которого 24 очка. В составе «Финикса» форвард Микал Бриджес набрал 18 очков.

«Оклахома» одержала 23-ю победу в 78 матчах и занимает 27-е место в турнирной таблице НБА. «Финикс» потерпел 16-е поражение в 78 играх и идёт на первом месте.

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