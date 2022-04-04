Кострома, 4 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Новым заместителем губернатора Костромской области по внутренней и информационной политике стал Иван Богданов. Об этом сообщает телеграмм-канал администрации «Кабинет №24».

Https://kostroma.er.ru Иван Богданов

Https://kostroma.er.ru Иван Богданов

Богданов — коренной костромич. В 1996 году отучился на хирурга в Ярославской государственной медицинской академии, до 2015 года работал по специальности. Являлся депутатом 4−7 созывов Костромской областной думы. В 2015 году стал заместителем председателя заксобрания, в 2021 году участвовал в выборах в Госдуму.

Прежний замгубернатора Александр Фишер покинул свой пост в феврале 2022 года в связи с переходом на новую работу. Он проработал в администрации региона 10 лет.