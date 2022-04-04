Уфа, , 11:17 — REGNUM Экологическая акция «Аллея надежды» стартует в Уфе. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Высадка деревьев Rostov-gorod.ru

Сообщается, что целью акции является озеленение территории Парка культуры и отдыха нефтехимиков с привлечением подростков.

Отмечается, что в ходе проведения акции планируется посадить саженцы деревьев и провести субботники с участием обучающихся ссузов — выпускников детских домов.

Акцию намерены проводить с апреля по июнь 2022 года. А 1 июня в парке планируют организовать детский экологический праздник «Зелёная планета» для школьников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пройдет экологическая акция «Шинная утилизация».