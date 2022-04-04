Рим, , 11:11 — REGNUM Манифестация против продажи и отправки на Украину вооружений, в том числе под видом гуманитарной помощи, состоялся в итальянском городе Генуя. Об этом сообщает агентство Ruptly.

Площадь Феррари. Генуя chensiyuan

Митинг итальянские активисты организовали 2 апреля. Они потребовали, чтобы руководство местного крупного порта обязывало суда, проходящие через Геную, раскрывать содержимое грузов, а также не пускало в порт суда с вооружением — «корабли смерти».

Католическая группа Pax Christi Italia, организовавшая демонстрацию, считает итальянское правительство во многом ответственным за продолжение военных конфликтов. Власти игнорируют законы, запрещающие поставки оружия конфликтующим странам.

Войны нужно останавливать там, где они превращаются в бизнес, полагают активисты. Представители организации в обращении, опубликованном в газете Genova Quotidiana, заявили, что на днях работники аэропорта Пизы отказались обслуживать предназначенную для Украины «гуманитарную помощь», где содержались оружие о боеприпасы.

«Не было ни одного недавнего серьёзного вооружённого конфликта, в котором не участвовало бы итальянское правительство или компании, работающие в Италии», — заявили представители Pax Christi Italia.