* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:07 — REGNUM Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада своим новым указом запретил выращивание мака в Афганистане. Как сообщает телеканал Afghanistan International, в указе, приписываемом Ахундзаде, говорится, что никто не имеет права выращивать мак, нарушители указа будут наказаны.

Остановите наркотики Rebcenter Moscow

Ранее представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о выходе «важного» приказа лидера движения.

После этой новости некоторые высказали предположение, что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может приказать вновь открыть школы для девочек после широкой критики. В новом указе не упоминается об открытии школ.

В указе говорится, что, посевы мака будут уничтожаться, а нарушители будут наказаны по закону. Также указано, что «категорически запрещается потребление, передача, продажа, покупка, импорт, экспорт, опьяняющие веществ, таких как алкоголь, таблетки, лёгкие и сильнодействующие наркотики, а также деятельность предприятий, занимающихся их производством».

Согласно новому исследованию, хотя лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и запретил выращивание мака, Управление ООН по наркотикам и преступности недавно объявило о восьмипроцентном увеличении производства наркотиков в Афганистане.

По данным ООН, Афганистан в настоящее время производит 87% мирового объёма сильнодействующего наркотика на сумму от 1,8 до 2,6 миллиарда долларов США.