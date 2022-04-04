Пермь, , 11:06 — REGNUM Пермское предприятие «Протон-ПМ» создаст систему испытаний двигателей для пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сухой Суперджет Sergey Kustov

Стенд для испытаний реверсивного устройства перспективного авиационного двигателя ПД-8 будет предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 воздушных судов. Компания спроектирует и смонтирует автоматизированную систему управления (АСУ) испытательного стенда, имитирующую подобную АСУ на двигателе ПД-8.

«Продукт позволит регистрировать выдаваемые и принимаемые сигналы и в последующем их анализировать. В нештатных ситуациях АСУ обеспечит выключение стенда. Все это минимизирует влияние человеческого фактора и повысит качество проведения испытаний», — сказал начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Протон-ПМ» Александр Зырянов.

Напомним, АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос» и является одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Создание ПД-8 идет в широкой кооперации предприятий «Объединенной двигателестроительной корпорации» и других компаний.