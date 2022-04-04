Кострома, 4 апреля 2022, 11:16 — REGNUM Неизвестные сломали световую конструкцию в буквы Z, установленную в центре Костромы. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в администрации города.
Объект высотой два метра появился в областном центре 18 марта 2022 года — в День воссоединения Крыма с Россией. Конструкция находилась на балансе города. Её сломали в ночь с 3 на 4 апреля.
Объект находился в поле зрения камер видеонаблюдения. Полиция проводит проверку по факту инцидента. По какой статье будут привлекать к ответственности нарушителей — за хулиганство или дискредитацию вооруженных сил России — вопрос открытый.
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