Биробиджан, 4 апреля 2022, 11:10 — REGNUM В течении восьми лет новая Украина, контролируемая американскими спецслужбами, выдавливала со своей территории русское население. Такую точку зрения высказал директор Центра образования им. А. И. Раскопенского посёлка Кульдур Еврейской автономной области Иван Фраш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Он поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в поддержку республик Донбасс и считает, что с 2014 года Украина больше не является самостоятельным государством.
Как сообщало ИА REGNUM, решение о спецоперации было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, считает губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не верить фейкам, которые поступают из разных источников с целью ввести людей в заблуждение.