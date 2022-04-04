Биробиджан, , 11:10 — REGNUM В течении восьми лет новая Украина, контролируемая американскими спецслужбами, выдавливала со своей территории русское население. Такую точку зрения высказал директор Центра образования им. А. И. Раскопенского посёлка Кульдур Еврейской автономной области Иван Фраш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе правительства региона.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России

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Он поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в поддержку республик Донбасс и считает, что с 2014 года Украина больше не является самостоятельным государством.

«На протяжении восьми лет эта новая Украина осуществляет планомерное выдавливание русского населения, русского языка с территории современной Украины. Мы поддерживаем решение нашего президента, хотим, чтобы армия Российской Федерации достигла всех поставленных задач, и Украина стала снова дружественным России, братским государством, нейтральным по отношению к НАТО», — сказал Иван Фраш.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о спецоперации было своевременным в условиях накаляющейся ситуации, считает губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн. Он обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться панике и не верить фейкам, которые поступают из разных источников с целью ввести людей в заблуждение.