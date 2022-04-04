Сочи, Краснодарский край, 4 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Реверсивное движение введено в районе поселка Нижнее Учдере Лазаревского района Сочи со 2 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Трасса

Реверсивное движение действует на участке от 159+982 до 160+170 км трассы А-147. Здесь проводят восстановительные работы в связи с оползнями.

Работы проведут в два этапа. На первом ликвидируют просадку дорожного полотна и устроят часть удерживающего сооружения. К 1 июня, после завершения первого этапа работ, движение в обе стороны будет открыто. Второй этап работ начнётся с 15 сентября — рабочие должны завершить устройство удерживающего сооружения, восстановить дорожную одежду и обустроить дорогу на участке.

Как уточнили в пресс-службе, на данный момент на автомобильной дороге А-147 Джубга – граница с р. Абхазией реверсивное движение введено ещё на четырех участках: в районе Учдере, на въезде и выезде из Головинки и в районе Волконки. На всех пяти участках трассы работы начались внепланово и связаны с ликвидацией оползневых процессов. В Головинке работы планируется завершить до конца апреля, в Учдере до конца мая. В районе Волонки восстановительные работы завершены; в течение ближайших дней там уложат асфальт, и движение возобновится в штатном режиме.