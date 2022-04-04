Ханты-Мансийск, , 11:01 — REGNUM В Ханты-Мансийске знак Z появился на фасаде здания концертно-театрального центра «Югра-Классик». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Знак Z на фасаде здания концертно-театрального центра «Югра-Классик» Оперативный штаб ХМАО

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Главный концертный центр округа присоединился к акции поддержки Российской армии и президента России Владимира Путина. В «Югра-Классик» проходили церемонии открытия и закрытия зимних игр «Мы вместе. Спорт», ставших альтернативой Паралимпийских игр в Пекине, от которых российских спортсменов несправедливо отстранили. А 2 апреля в здесь прошёл благотворительный концерт с участием команд КВН Высшей лиги, вырученные деньги от продажи билетов направлены жителям Донецкой Народной Республики, прибывшим в Югру.

Латинская буква Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена», дают пояснение в оперативном штабе Югры.